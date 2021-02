Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha parlato nel corso de Il bello del calcio:

“Il Napoli non può contare su giocatori di grande livello. Nel calcio conta il carisma, ma nessun giocatore del Napoli è carismatico, a differenza di squadre che hanno Ibra, Immobile, Lukaku o Ronaldo. Ad esempio, Koulibaly è forte, ma non ha carisma, perchè non sa trascinare il gruppo. Se tiri tante volte e non segni, non sei una grande squadra. Gattuso? Può dare qualcosa a livello caratteriale, ma in campo poi ci vanno i calciatori”.