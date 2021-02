Alvino: “ADL ha fatto una precisa richiesta ai calciatori”

Carlo Alvino, giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni nella trasmissione Ne parliamo il lunedi:

“Il Napoli ha tanti alibi, ma nonostante questo è in semifinale di Coppa Italia, ai sedicesimi di EL ed è a 4 punti dal quarto posto, con una partita in meno. Esonero Gattuso? Un altro allenatore, in questo momento, non potrebbe ribaltare le cose e, ora come ora, la società crede ancora che il tecnico possa raggiungere gli obiettivi. Salvo situazioni ancora più drastiche, Gattuso resterà a fine stagione. De Laurentiis ha chiesto ai giocatori di non giocare contro l’allenatore, ma di dare il massimo. Giuntoli è la figura per mediare in questa situazione”.