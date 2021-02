Il Napoli, almeno teoricamente, già pensa al prossimo progetto tattico: Gattuso, ormai, indipendentemente da come sarà l’esito della stagione, non sarà il progetto futuro di questo Napoli e la società è pronta a voltare pagina.

Uno dei nomi che piace di più e che interessa molto alla proprietà è il profilo di Ivan Juric, tecnico del Verona che sta superando tutte le aspettative con la sua squadra, potendo lottare anche per un posto in Europa League.

Ma oggi Setti, il presidente del Verona, ha blindato il tecnico croato con parole netti. Queste le parole del presidente del Verona:

“Il segreto del Verona è il sistema di controllo e la catena di comando, che è composta da me, dal direttore sportivo D’Amico e da Juric. Juric è incredibile, lui è perfetto per noi: non farei a cambio con nessun altro allenatore, neppure con Guardiola”.

Infine, sul rapporto con De Laurentiis, ha chiosato:

“Non so chi sia il presidente più parsimonioso, ma nella gestione tra bilancio e risultati sportivi De Laurentiis e Lotito sono bravissimi”.