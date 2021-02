Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di “Tutti convocati“, programma in onda su Radio24. Marelli, in particolare, ha commentato la partita di ieri sera e l’episodio da rigore su Mario Rui. Queste le sue parole:

“Per me l’intervento su Mario Rui non può essere mai da rigore; certi rigori non si possono dare. Io credo che in Italia ci sia il vizio di dare troppi rigori e questo è un vizio che gli arbitri si devono togliere; non è possibile che in Italia per dei contattini vengano assegnati rigori e poi in Europa non li fischiano mai”.