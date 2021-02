Queste le parole del calciatore del Genoa Milan Badelj al termine della prima frazione di gioco ai microfoni di Dazn: “Ci stiamo sacrificando tutti. Quando riescono ad uscire ci creano problemi e molto spesso sono andati al tiro ma non è andata come speravano grazie ai salvataggi di Mattia Perin. Bisogna continuare così e non perdersi di coraggio”.