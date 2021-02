Ballardini: “Il Napoli deve lottare per lo scudetto! Abbiamo vinto ma potevamo fare meglio”

Queste le parole del tecnico genoano Davide Ballardini, al termine della partita tra Genoa e Napoli persa dagli azzurri per 2 a 1, ai microfoni di Dazn: “Il Genoa questa sera poteva far meglio nella gestione della palla e in alcuni momenti della partita. È vero che abbiamo giocato contro una grande squadra ma questa sera potevamo gestire meglio la palla, non siamo stati molto lucidi. Non conta che io sia arrivato ora perché stiamo dimostrando di avere giocatori molto seri e di essere una squadra vera. Per me la serenità si conquista nel quotidiano e lo si fa con tanta voglia, tanto allenamento e tante idee. Nei momenti clou ti senti forte e ottieni buoni risultati. Noi in fase difensiva siamo molto attenti e copriamo bene il campo. Loro ci hanno chiusi siccome hanno giocatori di forza ma noi siamo stati bravi nella pressione su chi ha la palla e chi la può ricevere”.

Su Strootman – “Ha un vantaggio cioè quello di essere molto intelligente, serio ed umile oltre alle qualità in campo. È un grande acquisto, un uomo di spessore e speciale”.

La cosa più difficile di questa resurrezione? – “La chiave sono i giocatori, le persone che ci sono nella squadra. Qui ho a che fare con ragazzi seri e che ci tengono molto e quindi quando mi confronto con loro che vogliono dare il meglio di loro stessi, mi esalto con loro e cerchiamo di dare il meglio durante la settimana, con attenzione e intensità. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che per me, per la rosa che ha deve lottare per vincere il campionato e non solo”.

Su Pandev – “Lui deve fare bene ora e fino alla fine del campionato. Ci regala intelligenza, simpatia, buon spirito e ottime qualità insieme a una grande umiltà. Goran è un esempio di uomo e giocatore poi si vedrà”.