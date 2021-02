Pascal Vicedomini, produttore televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Ero un ammiratore di Gattuso, ma ora sta sbagliando tutto. Sulla comunicazione è un disastro. Il Napoli non ha gioco, manca anche di carattere. Anche ieri contro l’Atalanta si è visto. Il centrocampo è molle, non esiste. I calciatori non sono adatti per il modulo di Rino”.