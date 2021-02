Repubblica – Tutto ok per Demme ed Insigne, ci saranno col Genoa: le ultime su Fabian Ruiz e Mertens

Al termine della partita di Coppa Italia che ha visto Napoli e Atalanta scontrarsi allo stadio Diego Armando Maradona, sia Insigne che Demme sono usciti dal campo a partita in corso e piuttosto provati. Il portale online del quotidiano la Repubblica però tranquillizza tutti i tifosi partenopei sulle condizioni dei due calciatori che, con ogni probabilità quindi, saranno a disposizione di Gattuso per il match di campionato che li vedrà sfidare il convincente Genoa di Ballardini. Per Insigne infatti c’è stata solo una forte contusione senza interessamento dei muscoli mentre per Demme, a parte il grande spavento dopo la violenta pallonata in pieno volto, non ci sono stati grossi problemi.

Ancora fuori invece Dries Mertens rientrato ad Anversa in Belgio per provare a smaltire definitivamente i fastidi alla caviglia che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Fabian Ruiz invece, ancora positivo al Covid dopo ben 21 giorni, si è sottoposto stamattina ad un ulteriore tampone sperando che possa risultare negativo in tempo per essere convocato nel prossimo match di Serie A.