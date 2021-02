Manuel Pasqual, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

”Ospina è stato sicuramente il migliore in campo per il Napoli nel match contro l’Atalanta. Loro sono una squadra molto cinica. Appena gli lasci qualche spazio ti puniscono. È stato buono non aver subito reti. Ci sarà modo di giocarsi la qualificazione a Bergamo”.