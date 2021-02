Franco Ordine ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, soffermandosi sul momento del Napoli: “Penso che si stia facendo la situazione più nera di quanto lo sia realmente. È ancora in lotta su più fronti. Infatti, è ancora in gioco per raggiungere la finale di Coppa Italia e, se dovesse vincere contro la Juve, starebbe al terzo posto. L’infortunio di Osimhen ha condizionato tanto le prestazioni del Napoli. Ma mi sembra eccessivo parlare di un addio da parte di Gattuso e Giuntoli”.