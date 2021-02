Floro Flores: “Napoli ancora in corsa su tutti i fronti! Le critiche vengono da giornalai, vi spiego”

L’ex attaccante del Napoli, Antonio Floro Flores, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sugli azzurri ed in particolare sul match di ieri che li ha visti in campo con l’Atalanta. Queste le sue parole: “Il Napoli di Rino Gattuso è ancora in corso su tutti i fronti così come stabilito insieme al presidente prima della stagione. Non ha fallito ancora nessun obiettivo eppure viene bombardato di critiche. Non ci posso credere, criticare così un uomo come Gattuso non è da giornalisti ma da giornalai! Il problema attuale del Napoli non è ne’ nel gioco, ne’ negli interpreti, ne’ nei risultati! Il problema è soprattutto psicologico ed atteggiamenti del genere non fanno altro che peggiorare la situazione.

Di certo poi qualcosa negli azzurri potrebbe essere migliorato anche se gli infortuni non hanno di certo aiutato. La prima ed unica vera punta a disposizione di Gattuso rimane per me Dries Mertens, Lozano non può coprire quella posizione anche perchè sta facendo benissimo nel suo ruolo naturale. Campioni inoltre come Insigne, Koulibaly, Zielinski e Fabian rendono gli azzurri una squadra solo un gradino più sotto alle concorrenti per lo scudetto. Ieri hanno ottenuto quello che volevano in un match contro un’Atalanta che è da anni che mette in difficoltà quasi tutte le squadre di Italia ed Europa. Cosa si aspettavano questi detrattori, che i partenopei rifilassero altre quattro reti ai bergamaschi? Al momento è impossibile per chiunque“.