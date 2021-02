Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Gli azzurri sono in un periodo particolare. Anche ieri si sono visti diversi giocatori sottotono. Si deve superare questo momento. Anche Gattuso diviene troppo sensibile quando parla con ex colleghi e pare voglia passare da martire. Ma questa commedia deve finire perché non porta vantaggi a nessuno”.