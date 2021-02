Raffaele Auriemma, nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento in casa Napoli. Di seguito vi riportiamo le sue parole:

”Napoli irriconoscibile rispetto ad inizio stagione. Ma non bisogna dimenticare che mancano Osimhen e Mertens. Loro due sono stati i pilastri della prima parte della stagione azzurra. L’Atalanta ha messo in serissima difficoltà i partenopei. Infatti, credo che lo zero a zero sia un risultato positivo”.