Nicola Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Sicuramente non è un momento semplice per il Napoli, però credo si stia esagerano. Non bisogna fare drammi. Gli azzurri ieri non avrebbero potuto fare di più di quanto fatto. Infatti, si avverte la mancanza di giocatori essenziali al gioco dei partenopei come Mertens. Non avere lui, è come per l’Inter non avere Lukaku”.