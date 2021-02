Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del possibile cambio di modulo di Gattuso di questa sera contro l’Atalanta:

“Forse Gattuso vuole mettersi a specchio contro l’Atalanta, la difesa a tre può essere una mossa intelligente. Con il 3-4-3 in difesa ci saranno cinque difensori, mentre in avanti si attaccherà comunque in cinque. Maksimovic con me giocava centro-destra perchè era forte tecnicamente e creava superiorità sull’esterno”.