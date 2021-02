Santacroce: “Gara importantissima contro l’Atalanta! Sulla difesa a tre…”

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc:

“Quella di stasera contro l’Atalanta è una gara importantissima. Nell’andata delle semifinali di Coppa Italia si vedrà se la squadra è con l’allenatore oppure no, perché stasera il Napoli sarà chiamato a dare qualcosa in più”.

Restando in tema Gattuso, per Santacroce “un cambio in corsa sarebbe una stupidata, perché questa è una stagione particolare. Si gioca ogni tre giorni e non c’è il tempo di soffermarsi su altri aspetti che non riguardano il campo”.

A proposito di campo, a Santacroce piace la difesa a tre, perché “secondo me è la soluzione migliore per coprire il campo. Ma bisogna stare sempre attenti e non sbagliare nulla. La difesa a tre è la soluzione che preferisco, però in caso di errori, gli attaccanti avversari avrebbero tanto spazio per farti male”.

Infine una considerazione sul mercato: “Mi sarei aspettato un rinforzo in attacco, perché al momento a disposizione di Gattuso c’è soltanto una punta di ruolo. C’è da dire, però, che quando è al completo, l’organico di Gattuso è tra i più competitivi a disposizione”.