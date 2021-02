Massimo Maccarone ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del possibile ritorno di Sarri sulla panchina azzurra:

“Non so se possa accadere, viste le tante polemiche scatenate dopo l’arrivo alla Juventus. Credo, però, che per rispetto a Gattuso, bisogna evitare di tirare fuori questo argomento. Il tecnico calabrese sta facendo un buon lavoro sulla panchina del Napoli e merita di lavorare con estrema serenità. Francamente non capisco tutte le critiche che sta ricevendo”.