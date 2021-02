Iezzo: “Sono incuriosito dal 3-4-3. Portieri? Vi spiego il mio punto di vista”

L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli dovrà cercare di prendere meno gol possibili in questa doppia sfida contro l’Atalanta. Sono incuriosito dalla difesa a tre perchè ci sono le potenzialità per fare bene con uno schieramento del genere. Penso a Maksimovic, che prima di arrivare a Napoli giocava in una difesa a tre. Quanto ai portieri, Meret e Ospina sono due ottimi giocatori. Gattuso sa fare sempre la scelta giusta, a me farebbe piacere che giocasse Meret”.