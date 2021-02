Hysaj: “Non è stato difficile adattarmi al 3-4-3. Addio a fine stagione? Vi spiego”

Elseid Hysaj ha parlato alla Rai dopo Napoli-Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Con il cambio di modulo tu e Di Lorenzo siete stati più coinvolti come vi siete trovati? Non è stato difficile perchè anche in nazionale gioco in uno schema simile, il 3-5-2, e non ci voleva molto per abituarmi”.

“Cosa vi ha detto il mister a fine primo tempo? Ha parlato di piccole cose che si potevamo migliorare e che dovevamo metterci più determinazione. Siamo un grande gruppo unito e cerchiamo sempre di dare il massimo”.

Sul possibile addio a fine stagione “Devo rispettare il mio contratto, fino a fine stagione darà il massimo. Del futuro parlerò più tardi, quando finirà il campionato. Sono concentrato qua a Napoli perchè è da tanti anni che gioco qui, per il momento non voglio pensarmi in un’altra squadra”.

“Oggi lo 0-0 va bene perchè poteva andare peggio. Andiamo a casa consapevoli che si poteva fare meglio. Si potrebbe tornare 4-3-3 al ritorno? Noi abbiamo applicato nel miglior modo possibile questa scelta del mister. Andremo a Bergamo con un’altra determinazione”.