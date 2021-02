Gasperini: “Giocare ogni tre giorni è penalizzante. Difesa a tre del Napoli? Non me l’aspettavo”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato al termine del match contro il Napoli ai microfoni della Rai. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto una buona gara, il Napoli è una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni migliori, nel secondo i ritmi sono stati più lenti. Sono soddisfatto della prestazione. Siamo sotto pressione in tutte queste partite ravvicinate, ma riguarda sia noi che il Napoli. Mercoledì prossimo al ritorno sarà decisiva. Difesa tre del Napoli? Mi ero accorto che domenica l’aveva gia provata contro il Parma, non me l’aspettavo ma poi l ho saputo stamattina che l’avrebbe adoperata anche oggi, ma è andata bene per noi. Ilicic? Non è facile avere sempre la miglior condizione, stasera è entrato bene. Sarà importante per il ritorno. Toloi? Ha avuto ottimi spazi nel primo tempo, pensavamo di sfruttare i suoi inserimenti,. E’ arrivato bene davanti alla porta, forse è stata l’occasione più limpida della partita. Muriel è in un periodo di grande condizione, è stato pericoloso. Giocando ogni tre giorni da inizio gennaio non sempre possono giocare tutti dall’inizio”.