Freuler avverte il Napoli: “Giocare a Bergamo non è facile! Vi spiego cosa ci è mancato oggi”

Remo Freuler ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo il pareggio contro il Napoli. Le sue parole: “Ci è mancato qualcosa nell’ultimo passaggio, siamo andati molto vicini al gol. E’ ancora tutto aperto, ci giochiamo tutto a Bergamo. Siamo costretti a vincere ma anche loro, non è facile giocare a casa nostra. Ci aspetta una partita molto dura, proveremo a fare meglio di oggi. Giocare ogni tre giorni? Ci sono tante partite che rubano energie, abbiamo una rosa ampia e possiamo giocare sempre al meglio anche se le partite sono impegnative. Ci è mancato l’ultimo passaggio e un po’ di lucidità, poi loro si sono abbassati alla fine inserendo un centrocampista in più, dobbiamo migliorare e fare meglio sotto questi aspetti. Sul Real Madrid? Pensiamo prima al Napoli! Vogliamo la finale di Coppa Italia. E anche al campionato perchè dobbiamo ritrovare i tre punti per non uscire dalle prime quattro posizioni. Vogliamo fare bene in tutte le competizioni, è sempre bello giocare negli stadi come il Maradona”.