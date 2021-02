Simone Braglia, ex portiere, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà:

Ancora convinto che l’Atalanta possa vincere lo Scudetto?

“Purtroppo no. Domenica con la Lazio c’è stata una battuta d’arresto molto brutta. Non mi è piaciuto che non si sia accettata la superiorità altrui. Non mi è piaciuto l’atteggiamento dei Gasperini nel post-partita”.

Quale la più accreditata per il titolo, tra le altre?

​​​​​​​”Il Napoli. Nelle fasi delicate, la compattezza che Gattuso può ritrovare nello spogliatoio può essere un’arma vincente. E i valori della rosa sono importanti”.

Napoli che cambia spesso nel ruolo di portiere:

“Quando alterno un portiere, non ho le idee chiare. Deve puntare su uno. Il difensore sente certe differenze”.