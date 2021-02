Ulivieri: “Gattuso è un buon allenatore! Sulla situazione con ADL…”

Renzo Ulivieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live:

“Le parole di Gattuso? Ho ascoltato le sue parole, le condivido dal punto di vista umano e professionale. Il presidente faccia quello che vuole, ma il pensiero di Rino mi sembra giusto. C’è da gestire una situazione con una squadra che tra alti e bassi, come tutte le altre rivali, sta facendo quello che deve fare. E’ un periodo di messa in opera, sta cercando nuove soluzioni, c’è una flessibilità tattica molto positiva. Faccio solo una considerazione: a chi giova una situazione del genere? A nessuno. Con Gattuso ho un buon rapporto, sta dimostrando di essere un buon allenatore. Non merita tutte queste critiche, la squadra ha avuto un momento un po’ particolare, ma ripeto non è il caso soltanto del Napoli. E’ emblematica la partita di Milano contro l’Inter: il Napoli ha meritato, poi ha perso, quindi ha raccolto meno di quanto meritasse”.