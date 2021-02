Giacomo Tedesco, ex centrocampista che in carriera ha vestito anche la maglia del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva:



“Rino difende il proprio lavoro perchè ci sta mettendo l’anima e secondo me sta facendo benino. Qualche sconfitta ha fatto male all’ambiente ma tutto sommato è sulla strada giusta perchè con una partita da recuperare potrebbe essere terzo e nei piani della società questa classifica rispecchia gli obiettivi.

Ci sono alcuni giocatori che non stanno facendo bene ma il mister sta facendo un ottimo lavoro: si arrabbia perchè la gente mormora ma anche lo stadio vuoto non lo aiuta. In questo momento Mertens non sta bene ma lui potrebbe fare la differenza alle spalle di Petagna. Con tutti i giocatori a disposizione Gattuso ha una bella scelta, con tante alternative importanti, ma devono stare bene per dare il loro contributo alla squadra.

Finalmente dopo tanti anni di dominio Juve stiamo vedendo un campionato molto più bello e avvincente. Il Milan già l’anno scorso aveva fatto bene e si sta confermando anche se nelle ultime giornate ha perso qualcosa. Sono contento per la gente che da casa può assistere ad un campionato così”.