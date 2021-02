Lo Monaco: “Gattuso? Mi aspettavo questo atteggiamento dal Napoli”

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo e consigliere Figc, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione Arena Maradona:

“La fiducia ribadita dalla dirigenza a Gattuso è stata tenue. Mi sarei aspettato che il Napoli difendesse l’operato dell’allenatore con forza maggiore. Una cosa del tipo: “Andiamo avanti con Gattuso punto e basta’. Invece, quello che traspare dall’interno è che la posizione dell’allenatore non sia solidissima”. Secondo Lo Monaco “E’ stato per questo motivo che ieri Gattuso si è lasciato andare in un altro sfogo. L’ho sentito frustrato. Si aspettava maggiore considerazione da parte della proprietà”.

Per quanto riguarda il mercato: “Il Napoli non avrebbe dovuto cercare soltanto un altro mancino, visto che Ghoulam è ai margini del progetto. Se avessi fatto parte della dirigenza del Napoli avrei sondato la disponibilità dell’Az Alkmaar di cedere Koopmeiners. In un centrocampo a due sarebbe più funzionale di Fabian Ruiz”.