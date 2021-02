L’agente Ferrari: “Vi racconto di Diakite che poteva passare al Napoli”

L’agente Fabrizio Ferrari è intervenuto in diretta su TMW Radio:

“Salvo per alcuni giocatori che entrano immediatamente nei progetti, gli ingressi a gennaio sono sempre molto complicati e tutti questi prestiti non mi fanno impazzire”.

Ci racconta di Diakite del Teramo che poteva passare al Napoli?

“Se si parla di un giocatore che fa la Serie C significa che non c’è un granché di mercato di cui parlare! Comunque è un difensore centrale di grande prospettiva, seguito dalle big italiane. Ha forza e velocità, tecnicamente in continua progressione e fisicamente già su alti livelli. Peccato che la trattativa non sia andata in porto, ma non mi stupisce visto quanto sono complesse: ora deve fare bene al Teramo e poi a giugno si vedrà”.