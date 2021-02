Jacobelli: “Troverei assurdo l’esonero di Gattuso! Coppa Italia? Vi spiego”

Xavier Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’, è intervenuto ai microfoni di Arena Maradona, programma sportivo di Radio Crc:

“Stando al di fuori è difficile comprendere come si possa mettere in discussione l’operato di Gattuso. L’anno scorso ha vinto la Coppa Italia, nonostante fosse subentrato in una situazione non facile. In questa stagione, invece, è in corsa in campionato, Coppa Italia ed Europa League. Spero proprio che Gattuso possa terminare la stagione in azzurro. Troverei assurdo se si verificasse uno scenario diverso”.

Per quanto riguarda le semifinali di Coppa Italia, per Jacobelli: “le squadre in gara hanno le stesse possibilità di approdare in finale. Non dimentichiamo, però, che Juventus, Atalanta e Napoli sono state costrette a un vero tour de force”. Infine, in campionato, “al momento la squadra da battere è il Milan. La Juve può rientrare nella lotta scudetto, ma il cammino dei rossoneri finora è stato di tutto rispetto”.