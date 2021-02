Massimo Caputi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non credo che Gattuso sia sorpreso dalla società, sul valutare altri allenatori. Credo che ci sia dell’altro che non sappiamo, qualcosa che ha intaccato la sua fiducia. Nessuna sorpresa sulle sue dichiarazioni, perchè lui è cosi, nel bene e nel male. A Gattuso si può dire tutto, meno che sia una persona ipocrita. Non bisogna stare dietro a tutte le chiacchiere sul rinnovo, perchè lui si comporta sempre alla stessa maniera, che abbia un contratto in scadenza o meno. Si può discutere il tecnico, ma non la persona, perchè è un uomo onesto”.