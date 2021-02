Christian Bucchi, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del momento complicato del Napoli, generato anche dall’evidente situazione creatasi tra De Laurentiis e Gattuso:

“La situazione è complicata. Evidentemente Gattuso ci è rimasto particolarmente male dalle voci che circolano sui contatti tra De Laurentiis e altri allenatori. Gattuso crede in questo progetto e del rinnovo se ne parla da mesi. Il tecnico del Napoli ha mille cose a cui potersi aggrappare. anche perché allena una squadra che se è sempre sul pezzo, poi la classifica poteva essere migliore, ma ha pagato l’assenza di molti giocatori importanti come Osimhen e Mertens per diverso tempo”.