Alvino: “Ci sono sconfitte che vanno vendicate! ADL-Gattuso? Vi spiego”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Ne parliamo il lunedi, programma sportivo in onda su Canale 8, della situazione del Napoli:

“Bisogna guardare la qualità della rosa. Ci sono sconfitte che vanno vendicate, come anche il pareggio del Torino. Spero che il Napoli non sia nella stessa situazione in cui si trovava con Ancelotti, qualche mese fa. Spero che non cadano nello stesso errore. Bisogna uscire da questo tunnel, soprattutto Gattuso e De Laurentiis. Loro sono uomini di forte personalità e il patron azzurro deve apprezzare l’onestà dell’allenatore”.