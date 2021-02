Ospite de Il bello del Calcio, Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha parlato della situazione escandescente del Napoli:

“E’ un paradosso, perchè sono tutti contro tutti. Guardando il campo, in questo momento il Napoli è ancora in corsa su tutti i fronti. Gattuso è un uomo onesto e dice tutto quello che sente e pensa. Nonostante questo, però, non mi è piaciuta l’intervista post partita, perchè bisogna rispettare anche le scelte dell’altra parte. Essendo un uomo di calcio ha rischiato tante volte l’esonero ed è giusto che la società si tuteli”.