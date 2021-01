Fernando Llorente, attaccante dell’Udinese, ha debuttato oggi nella vittoria della squadra di Gotti contro lo Spezia, subentrando nel secondo tempo e dando una mano alla difesa, difendendo il pallone sui suoi rilanci.

Successivamente, ai microfoni di Sky, lo spagnolo ha commentato la sua scelta di venire all’Udinese e di lasciare il Napoli dopo un anno e mezzo abbastanza difficile. Queste le sue parole:

“Mi avevano parlato bene della società friulana e della sua organizzazione. Ora devo aiutare la squadra a risalire la classifica e a salvarsi. A Napoli non ho mai saputo dimostrare in pieno quello che valevo e mi dispiace tanto. Ci tenevo a far bene, ma poi ho deciso di lasciare la società e provare una nuova avventura”.