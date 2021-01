Diego Armando Maradona Jr ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc sul possibile cambio allenatore nel Napoli. Spunta anche un interessante retroscena su Sarri. Ecco le sue dichiarazioni:

“Non molto tempo fa ho parlato a telefono con Sarri, mi farebbe molto piacere vedere un suo ritorno a Napoli. Gli ho detto però che non sono stato d’accordo sulla scelta di accasarsi alla Juventus dopo aver concluso la sua avventura in Inghilterra, al Chelsea. Francamente non credo che Gattuso e De Laurentiis vivano da separati in casa; tra di loro non c’è un rapporto stretto, ma non si può neanche parlare di una spaccatura. Chiedere di più a questo Napoli era impensabile, ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia, i sedicesimi di Europa League e lotta per qualificarsi in Champions”.