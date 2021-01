Malagò: “Il decreto salva Coni è una vittoria per noi. Vaccinazioni agli atleti Olimpici? Vi spiego”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de la Repubblica sulle prossime Olimpiadi. L’Italia aveva rischiato di parteciparvi senza bandiera e inno nazionale, invece un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ha risolto la situazione, garantendo l’autonomia al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

“Prendiamo atto della decisione, sebbene avessimo esigenze superiori. Questa è una vittoria per l’Italia e per lo sport. Non abbiamo intenzione di richiedere le vaccinazioni per gli atleti Olimpici prima degli altri, deve essere la politica a decidere per prima. Ci sono già alcuni paesi che hanno iniziato a vaccinare i propri atleti nazionali. Covid? Penso che il calcio sia ripartito alla grande, ma all’inizio ero piuttosto scettico”.