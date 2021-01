Mirabelli: “La Juventus vince perchè sa gestire le cose, a Napoli ci creiamo problemi da soli”

Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan ai tempi di Gattuso come allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato anche del caso Gattuso: “Volere le dimissioni di Gattuso è da folli. Poi uno si chiede perchè la Juventus vince sempre, e poi ci sono avversari interni. La società bianconere sa gestire le cose, non considerando quest’anno. A Napoli invece ci creiamo da soli i problemi, si mette in discussione il progetto e la fiducia all’allenatore. Critico Gattuso solo perchè ha dato importanza a chi non la doveva ricevere. Oggi è tutto in gioco, anche squadri come la Lazio possono vincere lo Scudetto. Serve entusiasmo, non aria da funerale”.