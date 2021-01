Polonia, Sousa: “Vogliamo essere una minaccia per gli avversari, su Zielinski dico questo”

Il nuovo commissario tecnico della Polonia è una vecchia conoscenza del calcio italiani, parliamo infatti di Paulo Sousa. L’ex allenatore della Fiorentina si è presentato in conferenza stampa per la prima volta in questi panni ed ha avuto modo di parlare anche del centrocampista azzurro Piotr Zielinski. Queste le sue parole: “Vogliamo rappresentare una grande minaccia per gli avversari! Ci avvarremo di un gioco basato sul contropiede così come hanno fatto tutti gli allenatori che mi hanno preceduto fino a questo momento. Per riuscirci puntiamo molto sui calciatori che abbiamo a disposizione, la maggior parte di loro infatti milita nei migliori campionati europei e questo non può non essere un bene. Zielisnki? E’ uno dei leader da cui mi aspetto molto! Spero che Piotr punti al massimo con la maglia della Polonia, solo in questo modo il gruppo diverrà più affiatato e competitivo“.