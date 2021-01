Del Genio: “4-3-3? Non sono d’accordo col cambio modulo, vi svelo dove deve migliorare il Napoli”

Il noto giornalista di fede azzurra, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match di questa sera che vedrà il Napoli affrontare lo Spezia in Coppa Italia. Queste le sue parole: “Con lo Spezia stasera se il Napoli riuscisse a creare anche la metà delle palle goal viste nel match di campionato, sono sicuro che si avrà un risultato secco di 3 a 0. Ad ogni modo mi aspetto che gli azzurri facciano meglio la pressione alta rispetto a quanto visto con il Verona e la Juventus. Inoltre sarebbe molto importante riuscire ad impostare dal basso, i partenopei hanno perso un po’ quella lucidità che li contraddistingueva ed in partite del genere, è fondamentale per superare la linea di pressing avversaria.

4-3-3? Non sono d’accordo che sia un modulo più difensivo! Se a Demme infatti affianchiamo due calciatori come Zielinski ed Elmas non vedo dove possano esserci vantaggi dal punto di vista della difesa. Secondo me è inutile concentrarsi sul modulo, ci sono cose ben più importanti che gli uomini di Gattuso devono risolvere“.