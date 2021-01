Calaiò: “Da anni il problema del Napoli sono le piccole! Gattuso deve cambiare approccio, vi spiego”

L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul momento di forma della squadra partenopea. Queste le sue parole: “Il Napoli, mai come quest’anno ha seconde linee di tutto rispetto, la squadra è completa e davvero non è possibile perdere tutti quei punti con le piccole. Dispiace ammetterlo ma la Juventus ha fatto della continuità con le squadre di medio-bassa classifica, la sua arma vincente negli anni scorsi. Gattuso deve lavorare molto dal punto di vista mentale! E’ davvero assurdo demolire squadre del calibro dell’Atalanta, Roma o Fiorentina e poi fare delle magre figure in casa con lo Spezia o a Verona“.