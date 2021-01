Lucchesi: “Gattuso vuole cancellare Verona! Questo serve al Napoli”

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live, sul momento no del Napoli e su Gattuso:

“Credo che come ogni allenatore, Gattuso stia aspettando il prossimo match per cancellare Verona. Bisogna trovare equilibrio per il Napoli del futuro. Credo sia una squadra da quarto o quinto posto e può fare anche meglio. Credo che ci sia qualche problema interno. La volontà del presidente è sovrana. La verità non la sappiamo e non mi permetto di ipotizzarla. Ognuno interviene come meglio crede ma bisogna capire che equilibrio ci sia tra il presidente e l’allenatore. La confusione però è l’unica cosa che non porta risultati”.