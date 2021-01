Chiariello: “Gattuso? Separato in casa con il Napoli!”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni, e pensieri personali, sul suo blog, riguardo la situazione attuale in casa Napoli: “Leggo che De Laurentiis sia furioso con lui. Per me ha ragione ad essere arrabbiato. Non può buttare i soldi dalla finestra. Se vede che Giuntoli spreca i soldi con Rrhamani, Malcuit, Elmas e Lobotka e poi si perde Veretout, Torreira e Barella, è normale che crolli il rapporto di fiducia. Non dico che Giuntoli non abbia talento, ho rispetto per la sua storia che viene dai dilettanti, senza doverlo però magnificare per forza come fa il famoso “cerchio magico” di giornalisti amici che lo danno all’Inter o difendono Gattuso a spada tratta. Se davvero ha offerte così buone, le colga a volo. Perché a Napoli vive da separato in casa. Ma con i due che non si parlano non andiamo bene. De Laurentiis dovrebbe chiamare Giuntoli e risolvere il sodalizio dando per acquisito che si è rotto il rapporto di fiducia. È dall’area tecnica che deve partire la rifondazione. A De Laurentiis direi, come sommesso consiglio, avessi l’opportunità di riparlargli: “Chiami Giuntoli! Non siete d’accordo? Interrompete il rapporto e si riparta col progetto tecnico senza perdere tempo”.