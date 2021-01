Bruscolotti: “I giocatori ne risentono delle tensioni nella società!”

L’ex calciatore azzurro Beppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, circa il momento in casa Napoli: “Gattuso? Il fatto che De Laurentiis non smentisca le voci è male, così si isola l’allenatore. La cosa migliore sarebbe invece quella di fare cerchio, di fare quadrato. Quando fai bene ti osannano e vai in cielo, quando le cose non vanno per il verso giusto poi si sta a terra. Si potrebbe arrivare alla rottura totale. Non dovrebbe accadere: il Napoli ha ancora da giocarsi tanta roba. Ora stanno tornando elementi rappresentativi. Mai come in questo momento bisogna essere uniti. Gattuso lasciato solo? Penso di sì, ovviamente si fanno mille pensieri. Cosa pensano i giocatori? La situazione si ripercuote in tutto l’ambiente. Si fanno domande, ci si chiede qualcosa. Lo stesso Ferlaino ha tenuto a specificare come si comportava in determinati momenti. Se parliamo è solo per esperienza vissuta, nessuno vuole dare lezioni. Consiglierei al presidente di farsi vedere”.