Caro Alvino, giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sulla situazione attuale del Napoli:

“De Laurentiis non si aspettava la sconfitta col Verona e per questo è ancora incavolato. La verità è che sono in corso delle riflessioni, il presidente si aspetta che nelle prossime gare il Napoli convinca nelle prestazioni. A partire dal prossimo match con lo Spezia, non esiste altro risultato che la vittoria”.