Ventura: “Gattuso da allenatore più amato alla graticola in due partite, vi spiego come la penso”

L’ex allenatore del Napoli e della Nazionale italiana, Giampiero Ventura, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per dire la sua sulla situazione degli azzurri e su Gattuso. Queste le sue parole: “Il calcio è molto strano! Qualche settimana fa si parlava di Gattuso come uno dei migliori allenatori in Italia ed adesso sembra essere passato in due partite sulla graticola. Se avesse vinto con lo Spezia, in quella partita c’è stata molta sfortuna con ben nove nette palle goal create, adesso il Napoli sarebbe terzo e nessuno si permetterebbe di fare determinati commenti. Pirlo che ha perso con l’Inter facendo un tiro in porta sarebbe stato da esonerare immediatamente e invece è ancora li.

Conta tantissimo la fiducia che hanno i calciatori nell’allenatore ma soprattutto la dirigenza! De Laurentiis ormai è espertissimo di calcio rispetto a quando allenavo io i partenopei, sicuramente saprà come risolvere la questione“.