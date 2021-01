Quando Gattuso allenava ancora il Pisa, uno dei dirigenti della squadra toscana era Fabrizio Lucchesi! L’ex dg ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e in particolare su Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Gattuso lavora al momento in un clima non bellissimo per un allenatore. Se dopo aver rialzato il Napoli l’anno scorso, aver vinto una Coppa Italia, un allenatore viene messo in discussione dopo due partite, non mi sembra il massimo della riconoscenza. Il Verona è stato migliore ma non più forte del Napoli, c’è tempo per riorganizzarsi e per migliorare. L’ambiente dovrebbe essere vicino al proprio mister ed ai ragazzi, soprattutto quando hai altri tre match ravvicinati e non voltargli le spalle.

Benitez? Mi sembra assurdo parlare di un altro allenatore in pole position quando c’è Gattuso che lavora con gli azzurri a Castel Volturno! Questo tipo di pressione però farà sicuramente bene a Ringhio, ve lo assicuro da sempre il meglio di se in queste spinose situazioni“.