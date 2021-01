Del Genio: “Sono tutti colpevoli! Tra un mese capiremo di più e vi spiego perché”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli circa la situazione in casa Napoli: “A me gli eccessi in questo caso non piacciono perché non si può dire che sia tutta colpa di Gattuso o che Gattuso non abbia alcuna colpa. Tra un mese avremo altri elementi, quando il Napoli avrà potuto impiegare Mertens e Osimhen che forse sono più adatti a fare un certo tipo di gioco e capiremo se il Napoli vorrà andare avanti o meno con Gattuso. A me della durata dei contratti interessa poco, puoi fare pure 5 anni di contratto ma se le cose vanno male poi finisce con l’esonero e non conta lo stipendio perché se devi prenderne un altro non è la fine del mondo. Centrocampo? Il Napoli gioca a 3 già da un po’ di tempo, Demme si posiziona quasi nella linea di Zielinski, tra 2-1 e 1-2 con Bakayoko e Zielinski-Demme non vedo alcuna differenza. Lo dico chiaramente: tutti quelli che parlano di 4-3-3 o 4-2-3-1 come risoluzione del problema non hanno capito niente. Non hanno visto forse manco gli highlights perché è chiaro cosa sta facendo Demme”.