Bucchi: “Gattuso è in linea con i programmi! Vi svelo cosa manca a Righio per riprendersi”

L’ex attaccante del Napoli, Cristian Bucchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per dire la sua sul periodo di forma del Napoli e su Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “Le critiche fatte a Gattuso sono del tutto infondate! Per questa prima parte di stagione, se pure con alti e bassi, ha rispettato il programma ed è in piena lotta per la zona Champions League che è l’obiettivo finale. Attenzione però all’Atalanta, gli uomini di Gasperini sono in grande forma e vorranno sicuramente dire la loro in questa seconda parte di stagione.

Il problema a mio avviso è sempre lo stesso, manca un bomber da almeno 20 goal a campionato! Al momento il capocannoniere e Lozano e questo la dice lunga. Insigne è un talento straordinario ma proprio in fase di finalizzazione ha bisogno di una mano. Sono convinto che con il rientro di Mertens e Osimhen, Ringhio riuscirà ad ovviare a questo problema“.