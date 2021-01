Alvino: “Nello spogliatoio ci sono discussioni in atto! Su Gattuso…”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: “Il Napoli è stato concepito per fare esaltare le qualità di Osimhen. Il nigeriano avrebbe dovuto dare profondità alla manovra azzurra. Ecco perché si è puntato al 4-2-3-1 come sistema di gioco. Il cammino del Napoli è stato altalenante. Sono arrivate delle belle prestazioni, ma altre oggettivamente molto deludenti. Mertens e Osimhen non sono ancora recuperati. Il belga e il nigeriano, contro il Verona, hanno dimostrato di essere molto lontani dalla loro migliore condizione. Gattuso? Il calcio non aspetta nessuno. Contano i risultato ed è chiaro che anche il coach calabrese, come tutti, siano sotto osservazione. L’allenatore aveva come grande dote quella di utilizzare più sistemi di gioco. Poi qualcosa è cambiato e ora il mister, così come tanti altri, ne utilizza uno solo. Vi dico che nello spogliatoio ci sono molte discussioni in atto, ma è giusto che ci siano così. La speranza è che si arrivi a una mediazione. Spero che il sistema di gioco si possa cambiare, ma dallo spogliatoio non mi arrivano notizie in tal senso”.