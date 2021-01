Renica: “Il Napoli è crollato! Alcuni acquisti si sono rivelati delle delusioni”

Sandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, della sconfitta degli azzurri, contro il Verona:

“L’organico del Napoli è forte, ma dopo il match con l’Inter mi ha fatto capire che a questa squadra manca un attaccante di personalità che ti risolva determinate partite che sembrano bloccate. Manca anche un terzino sinistro che è fondamentale per gli obiettivi di una squadra come il Napoli. Io, per esempio, avrei fatto un tentativo per mettere una pezza con Milik e tenermelo. Acquisti come Rrahmani e Lobotka sono stati delle delusioni. Il Napoli, ieri perdeva con chiunque. E’ stato sbagliato sia l’atteggiamenti mentale e fisico fino a quando poi, non c’è stato il crollo definitivo”.