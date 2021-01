Bortolo Mutti, ex allenatore di Napoli e Verona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Arena Maradona, trasmissione in onda su Radio Crc:

“Ieri a Verona il Napoli ha dimostrato di non avere la forza di ribaltare le situazioni negative. Peccato, perché ieri era andato pure in vantaggio. Il Verona è una squadra che sa mettere in difficoltà chiunque. Il Napoli si è fatto sopraffare sotto il punto di vista fisico. E’ inutile negarlo, Gattuso deve lavorarci, come deve lavorare sui meccanismi difensivi. Sul primo gol è stata chiara la mancata chiusura di Di Lorenzo”.