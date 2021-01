Altobelli: “Gattuso la smetta di prendersi la responsabilità di tutto”

Alessandro Altobelli, ex calciatore, ospite della trasmissione Il bello del calcio, ha detto la sua sul momento del Napoli, spostando l’attenzione sui calciatori:

“Gattuso non deve prendersi la responsabilità, perchè, per quanto mi riguarda, è colpa dei calciatori. Perchè rimproverare l’allenatore? Ha sbagliato qualche cambio. Guardiamo la partita di ieri, dove erano i vari Demme, Insigne e Koulibaly? Gattuso non deve prendersi la colpa, perchè i responsabili sono i calciatori, che devono fare di più”.